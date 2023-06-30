Євросоюз починає відкривати для себе Росію у всій її "красі"

Звернули увагу наших європейських друзів ось на цікавий тренд щодо порушень нафтового ембарго. Вони ж, як цивілізовані люди, не одразу розуміють, що в крові в наших спільних заклятих друзів є поняття "борзіти".

Санкції не працюють без контролю

У березні 2023 року не було доставки російської сирої нафти безпосередньо до портів країн Європейського Союзу.

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Тоді вся підсанкційна нафта йшла на рейдову перевалку до Лаконійської затоки біля Греції. Кількість танкерів – лише 4, кількість нафти – 476 449 тонн, але...

У квітні на рейдову перевалку біля Греції прибуло вже 5 танкерів і дедвейтом значно більшим. Загальний обсяг нафти на порушення ембарго – 801 594 тонн. Однак і це ще не все.

У травні 2023 року поновилися прямі рейси танкерів з російською нафтою з портів Чорного моря безпосередньо до країн ЄС:

спочатку грецький танкер EURONIKE під прапор Мальти прибув з Новоросійська до Більбао в Іспанії зі 160 тисячами тонн нафти;

потім грецький танкер SEARUNNER під прапор Мальти доставив з порту Тамань до Роттердаму в Нідерландах понад 100 тисяч тонн нафти.

у травні на рейдову перевалку біля узбережжя Греції прибуло одразу 11 танкерів з російською нафтою. Загальний обсяг нафти на порушення ембарго склав 1 554 020 тонн. Це майже вдвічі більше, ніж у квітні.

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Чому так?

Тому що сама Європейська Комісія не має мандату на контроль санкцій, а в національних урядах країн ЄС не було потреби для контролю дотримання санкцій в таких обсягах.

Тобто вони зараз ще раз відкривають для себе ту саму країну у всій красі (навіть нам не могли повірити одразу). Якщо її (Росію – 24 Канал) не контролювати, то вона поводить себе по "кримінальним поняттям".