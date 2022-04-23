Росія поширила цинічний фейк про зрив "націоналістами" евакуації з Маріуполя

Росія знову використовує техніку віддзеркалення, аби позбутись власних злочинів та приписати їх іншим. Тому російські пропагандисти поширили інформацію про те, що Україна зірвала евакуацію з Маріуполя.

Про черговий міф Росії розповів журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал.

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Він зазначив, що росЗМІ поширюють новини про те, що Україна зірвала евакуацію мирних мешканців з Маріуполя. Ба більше, не Україна, а "українські націоналісти". Кажуть, що по місцю збору людей було відкрито вогонь з мінометів.

Це повна маячня, тому що Україна протягом тижнів просила відкрити гуманітарний коридор для евакуації мирних громадян з Маріуполя на українську територію,

– зазначив Лещенко.

Він додав, що традиційними джерелами таких фейків як зараз, так і раніше стають "неназвані співрозмовники в народній міліції або тероборони "ДНР".

Що було насправді

Об 11 годині ранку близько 200 маріупольців зібралися біля узгодженого пункту евакуації. Але замість обіцяних автобусів до маріупольців під’їхали військові Росії, які наказали розходитись через те, що зараз будуть обстріли по місцю збору.

У грубій формі людей розігнали, а автобуси так і не подали. Одночасно із цим окупанти подали автобус на іншу точку для евакуації. Там почали "погрузку" громадян України,

– пояснив Лещенко.

Відомо, що коли люди уже були в автобусах, їм сказали, що евакуація буде відбуватись не на територію, що підконтрольна Україні, а на окуповані території. Після цього права покинути автобус людям не дали. В автобусах вони також збрехали місцевим повідомивши, що націоналісти обстріляли місце збору.

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