У розвідці Британії пояснили, як Росія формує фейки та приховує свою причетність до цього

Росія воює не лише артилерією та ракетами. Вона ще й активно використовує засоби інформаційної боротьби. У розвідці Великої Британії пояснили, як формуються фейки та підчищають "хвости".

Згідно з даними британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росія систематично використовує інформаційні операції. Це, підкреслюють у відомстві, – основний елемент стратегії ворога.

Читайте також Кремль намагається зірвати доступ ЗСУ до Starlink, – WP про експерименти Росії

Росія поширює дезінформацію

У відомстві зазначають, що Росія займається культивацією численних каналів і посередників. Їх використовують для того, щоб поширювати дезінформацію. Мовиться про навмисне створення та розповсюдження якщо не повністю неправдивої, то маніпулятивної інформації.

Розвідка звернула увагу на один з компонентів російської дезінформації. Мовиться про "відмивання наративів". З його допомогою Кремль просуває інформацію від проксі-серверів або неперевірених джерел у соціальних мережах. Потім ці дані вже з'являються у популярних або державних ЗМІ.

Це має на меті затуманити джерело інформації, щоб російській державі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім вона просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свої корисливі інтереси,

– кажуть у відомстві.

У звіті зазначають, що ворог представляє маніпульовані наративи як організовано, так і кон'юнктурно. В пріоритеті в окупантів – дискредитація уряду України та зменшення міжнародної підтримки нашої держави.

Зауважимо, що немає нічого дивного в тому, що росіяни викривлювали дані зі злитих документів Пентагону. Зокрема, применшували свої втрати. Глава ГУР МО Кирило Буданов прокоментував, чи мав якийсь ефект скандал з витоком.

Якими могли бути наслідки

На думку глави української розвідки, ефекту досягнути не вдалося. Водночас він зауважив, що наслідки могли б бути серйозними. Зокрема, мовиться про поширення недовіри.

Вона б мала активувати "певні декларативні заяви" як з боку нашої держави, так і від партнерів. І це вкупі з певними розбіжностями могло б мати руйнівний ефект. Але, на щастя, витік не став причиною цього.