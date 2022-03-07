Росія поширює фейки про "розробку біологічної зброї" в Україні: МОЗ відповіло

Кремлівські рупори продовжують поширювати недолугі фейки. Новим "хітом" російської пропаганди стала інформація про начебто "військово-біологічні програми" в Україні. Звісно, створені за гроші США.

Міністерство охорони здоров'я спростувало фейкову інформацію росЗМІ про "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США", та "знищення особливо небезпечних патогенів" у Полтавському та Харківському центрах контролю та профілактики захворювань..

До теми Війна Росії проти України: спростовуємо фейки окупантів – знову шоу і "гастролери": оновлено

У МОЗ вчергове наголосили, що на території України немає американських лабораторій.

Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину загальну мету – індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та / або міжнародне значення та підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил,

– пояснили в міністерстві.

МОЗ також підкреслило, що в опублікованих документах немає жодного з особливо-небезпечних штамів, про які так активно говорять російські пропагандисти.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!