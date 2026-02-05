Російський обстріл пошкодив Алею пам'яті загиблих у Сумах: болючі фото
- Російський обстріл пошкодив Алею пам'яті загиблих захисників у Сумах.
- Журналісти пишуть про пошкодження конструкцій Алеї.
Суми постійно потерпають від ворожих обстрілів. Один з них пошкодив Алею пам'яті загиблих захисників і захисниць.
Про це повідомляє Суспільне. Журналісти показали фото, який вигляд має Алея після обстрілу.
Як виглядає Алея пам'яті загиблих у Сумах після обстрілу?
Алея в Сумах з'явилася в 2025 році. У ніч на 5 лютого її пошкодив російський обстріл.
Помітно, що подекуди вирвано портрети, розкидано квіти. Медійники зауважили, що пошкоджено конструкції Алеї.
Росія пошкодила Алею пам'яті загиблих захисників у Сумах / Фото Суспільне
Уночі по Сумах було два влучання, також о 2:30 дрон типу "Герань-2" влучив у двір багатоквартирного будинку. Вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, 11 автівок пошкоджені.
Яка ситуація на Сумщині зараз?
Протягом попередньої доби росіяни били по 38 населених пунктах Сумщини. Загалом поранено 8 людей, у лікарні помер чоловік.
У Шосткинському районі під обстріл потрапила залізниця, поранено чергову по станції. Пошкоджені будівлі залізниці та тепловоз. Також ворог обстріляв "Вагон незламності", створений для обігріву. Люди були в укритті.
В самих Сумах пошкоджено три багатоповерхівки. В області окупанти зруйнували декілька інфраструктурних об'єктів.
Важливо, що росіяни не тільки обстрілюють Сумщину, але й намагаються штурмувати кордон. Найбільша активність окупантів – у Хотінській та Юнаківській громадах. У напрямку селища Варачине, за словами Андрія Демченка, ворог просунутися не може і зазнає втрат.