Російський обстріл пошкодив Алею пам'яті загиблих у Сумах: болючі фото
5 лютого, 13:08
2

Російський обстріл пошкодив Алею пам'яті загиблих у Сумах: болючі фото

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Російський обстріл пошкодив Алею пам'яті загиблих захисників у Сумах.
  • Журналісти пишуть про пошкодження конструкцій Алеї.

Суми постійно потерпають від ворожих обстрілів. Один з них пошкодив Алею пам'яті загиблих захисників і захисниць.

Про це повідомляє Суспільне. Журналісти показали фото, який вигляд має Алея після обстрілу. 

Як виглядає Алея пам'яті загиблих у Сумах після обстрілу? 

Алея в Сумах з'явилася в 2025 році. У ніч на 5 лютого її пошкодив російський обстріл. 

Помітно, що подекуди вирвано портрети, розкидано квіти. Медійники зауважили, що пошкоджено конструкції Алеї. 

Росія пошкодила Алею пам'яті загиблих захисників у Сумах / Фото Суспільне 

 

Уночі по Сумах було два влучання, також о 2:30 дрон типу "Герань-2" влучив у двір багатоквартирного будинку. Вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, 11 автівок пошкоджені. 

Яка ситуація на Сумщині зараз? 

  • Протягом попередньої доби росіяни били по 38 населених пунктах Сумщини. Загалом поранено 8 людей, у лікарні помер чоловік.

  • У Шосткинському районі під обстріл потрапила залізниця, поранено чергову по станції. Пошкоджені будівлі залізниці та тепловоз. Також ворог обстріляв "Вагон незламності", створений для обігріву. Люди були в укритті.

  • В самих Сумах пошкоджено три багатоповерхівки. В області окупанти зруйнували декілька інфраструктурних об'єктів.

  • Важливо, що росіяни не тільки обстрілюють Сумщину, але й намагаються штурмувати кордон. Найбільша активність окупантів – у Хотінській та Юнаківській громадах. У напрямку селища Варачине, за словами Андрія Демченка, ворог просунутися не може і зазнає втрат.