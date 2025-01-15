Росія посилила контроль над ЗМІ через страх нестабільності режиму, – британська розвідка

Розвідка Великої Британії проаналізувала контроль Росії над засобами масової інформації. Там зазначають, що він значно посилився з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У 2024 році російські суди наклали значну кількість штрафів на журналістів або читачів ЗМІ, які влада Росії оголосила небажаними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Що у британській розвідці кажуть про контроль російських ЗМІ

У частині свого огляду про російсько-українську війну від 15 січня розвідка Британії опирається на дані російської незалежної медіаорганізації "Медіазона".

Там зазначають, що більшість цих штрафів було накладено на видання Meduza, а також на "Радіо Свобода", яке фінансується США, і телеканал "Дождь", що перебуває у вигнанні. Штрафи накладали не лише на авторів публікацій, а й на редакторів чи коментаторів, що були причетними до них.

В огляді кажуть, що штрафи, ймовірно, спрямовані на те, щоб утримати незалежні ЗМІ від повідомлень, які критикують офіційні наративи щодо російсько-української війни чи суперечать їм.

Штрафи покликані стримувати та залякувати тих у Росії, хто співпрацює з незалежними ЗМІ й відкидає підконтрольні уряду наративи, що поширюються через підконтрольні державі ЗМІ,

– зазначають у британській розвідці.

Там додають, що ця діяльність вписується в загальну картину посилення зусиль російського уряду з контролю над засобами масової інформації та подальшого обмеження свободи слова. За прогнозами розвідки Великої Британії, така ситуація спостерігатиметься протягом усієї російсько-української війни.

Водночас посилення контролю Росії над ЗМІ свідчить про те, що Кремль боїться нестабільності режиму.