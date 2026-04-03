Росіяни намагаються ввести Україну в стан цілодобової повітряної тривоги, – експерт з безпеки

Росія застосовує нову тактику, комбінуючи атаки дронами та ракетами посеред білого дня, намагаючись знищити цивільну інфраструктуру та паралізувати економіку. Розтягуючи атаки, росіяни прагнуть перевести Україну на режим цілодобової повітряної тривоги.

Виконавчий директор Українського центру Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що противник намагається знайти слабкі точки в обороні та тиснути на українське суспільство через терор.

Навіщо Росія розтягує атаки дронами протягом дня?

Росія виробляє близько 400 дронів на місяць, і продовжує нарощувати потужності. Одночасно противник хоче спровокувати обурення українців через те, що нібито дрони-перехоплювачі відправили на Близький Схід,

– пояснив Жмайло.

Щоб протидіяти Україна реформує малу ППО – кількість мобільних вогневих груп зросла щонайменше вдвічі. Експерт зазначив, що особисто бачив, як кілька установок одночасно відпрацьовують по "Шахедах". Попри все спеціалісти, які роблять все можливе, також втомлюються.

Водночас Росія просуває ще один наратив – що для миру залишилося лише віддати підконтрольну Україні частину Донеччини. Цю тезу підхопили й деякі американці. Тому удари по цивільних – частина цієї стратегії, щоб довести людей до такого виснаження, щоб вони самі почали вимагати здати територію.

"Росіяни методично шукають слабкі ланки: енергетика, теплопостачання, залізниця, харчові об’єкти – б’ють туди, де ППО прикриває гірше. Поки жодна з цих цілей не дала результату, бо українці швидко адаптуються. Стримує росіян і брак стартових майданчиків, які регулярно знищують українські сили. Але атаки триватимуть, бо серйозних успіхів на фронті немає, тому ворог робить ставку на терор цивільних", – сказав Жмайло.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що ворог застосовує денні атаки, бо українці вже звикли до нічних атак, а новий підхід сильніше тисне на психіку. До того ж атаки вдень впливають на роботу підприємств і б’ють по економіці навіть без фізичних пошкоджень.

