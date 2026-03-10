Є дві дати: Братчук сказав, куди Росія готується скерувати наступальний "кулак"

На весняно-літній період російська армія націлила свої ресурси першочергово на південний та східний напрямки фронту. Ціллю номер 1 для Путіна залишається повне захоплення Донецької області.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, додавши, що очільник Кремля прагне показати всім, що він буцімто ось-ось дійде до своєї мети – контролювати Донбас.

Дивіться також Росія обстріляла авіабомбами багатоповерхівки у Слов'янську: є загиблі та десятки поранених

У Кремлі визначають новий дедлайн

Під час зустрічі 10 березня з очільником так званої "ДНР" Пушиліним російський диктатор заявив, що нібито під контролем ЗСУ перебуває 17% території Донеччини, зауваживши, що пів року тому було 25%. У такий спосіб Путін намагається просувати меседж про начебто успіхи своєї армії на фронті. Перед нею він вкотре поставить дедлайн для повного захоплення Донбасу, адже всі попередні окупанти провалили.

Озвучувався дедлайн до 1 квітня, Путіну хтось порадив назвати таку дату, хоча думаю, що будуть вже вказувати до 9 травня. Це для Росії сакральна дата. Зараз росіяни збільшуватимуть тиск саме на цьому напрямку,

– прогнозує Братчук.

Зауважте! Російська армія готується наступати в бік Слов'янська і Краматорська. Оцінюючи перспективи окупантів, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман впевнений, що їм навряд чи вдасться досягти стратегічних успіхів. Він пояснив, що в Росії зменшилась кількість резервів і вказав на те, що Путін з літа 2025 року вже не раз встановлював дедлайни щодо Донбасу. Він прогнозує, що той буде озвучувати згодом новий – до осені 2026 року.

Зі слів речника УДА, сьогодні є певні просування ворога в Покровсько-Мирноградській агломерації, малий відсоток цих міст залишається під контролем Сил оборони України. Наразі точаться бої в районі Родинського, Гришиного, на Костянтинівському та Лиманському напрямках. Противник хоче вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

"Ворог зараз активізувався щодо використання авіаційних ударів. Це якраз ознака того, що він саме там буде наступати. Триває авіаційно-бомбова підготовка до посилення бойових дій. Варто пригадати кількість угруповання російських військ лише на Покровському напрямку, було 170 тисяч осіб. Основні зусилля далі будуть зосереджені на Донеччині", – підсумував Братчук.

Яка ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації: дивіться на карті

Що відбувається на Донеччині: останні новини