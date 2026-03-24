Назад в СРСР: ексміністр вказав на цікаву тенденцію в Росії

У Москві відключили інтернет, і тепер столиця стала такою ж, як решта Росії. Проблеми зі зв’язком вже вдарили по малому та середньому бізнесу. Паралельно в Сибіру масово знищують ферми під надуманим приводом.

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що це свідома політика місцевих "князьків" з ліквідації відносно незалежних людей, яких важко контролювати.

Чому в Росії ліквідують ферми?

У Сибіру масово знищують приватні ферми під приводом хвороб худоби – без жодних досліджень, цілими стадами по тисячі голів.

Це все дуже по-радянськи. Людей не вважають людьми, нічого не пояснюють, просто приходять і кажуть, що "буде так",

– пояснив Огризко.

За однією з версій, місцеві губернатори свідомо знищують незалежних фермерів, бо людину, яка живе з власного господарства і ні від кого не залежить, важче контролювати. Це нагадує політику часів СРСР, коли незалежність від центру вважалась небезпечною.

Місцевій владі потрібно, щоб люди голосували так, як скажуть у Москві, не читали нічого зайвого, і не слухали новин з Києва. Тому знищення приватних господарств – це певне переосмислення колективізації.

Відключення інтернету – такий самий інструмент контролю над міським бізнесом, бо умовна перукарня не може комунікувати зі своєю аудиторією, а пекарня не може контролювати процеси.

"Будь-яка незалежність, навіть найпримітивніша, в Росії неприйнятна. Це система, де все має бути чітко визначено, а будь-який відступ від покори – не приймається", – наголосив Огризко.

Зверніть увагу! Економічний оглядач В’ячеслав Ширяєв розповів, що в російському суспільстві зростає напруга через блокування Телеграму та процеси навколо російського активіста Іллі Ремесло, якого запроторили в психлікарню за публікацію антипутінської статті. Це може свідчити про те, що у верхівці влади відбуваються процеси подібні до заколоту Євгена Пригожина.

