Росія хоче розколоти ЄС і НАТО, – міністр оборони Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Росія продовжує протистояння із Євросоюзом та НАТО. Тому головна мета Альянсу – не допустити війни у Європі.

Пол Йонсон в інтерв'ю заявив, що напад Росії на НАТО не є неминучим. Водночас Кремль й далі має на меті розділити союзників по НАТО та в ЄС.

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Мета НАТО – запобігти війні в Європі

На думку Йонсона Путін "готовий йти на великі політичні та військові ризики" та "має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил". Щоб із цим боротися, Альянс повинен зосередитися на питаннях оборони.

Найкраще, що ми можемо зробити для збереження миру в Європі, – це зробити НАТО сильним і зосередитись на стримуванні та обороні,

– сказав шведський міністр.

Він наголосив, що мета НАТО полягає не у перемозі в можливій війні в Європі, а в тому, щоб запобігти їй. І на думку Йонсона, Путін уже усвідомлює, що програв цю війну.

"Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена в тому, щоб розділити нас політично, як всередині ЄС, так і в НАТО", – підсумував шведський міністр.