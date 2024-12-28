Не лише Азербайджан: яка ще країна може відвернутися від Росії після збиття літака Embraer

Пасажирський літак Embraer, який належав авіалінії Азербайджану, впав у Казахстані. Є докази, що до цього причетні російські військові, які, можливо, збили повітряне судно, вважаючи його українським дроном.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що Азербайджан може посилити військову співпрацю з Україною, зважаючи на авіакатастрофу у Казахстані. Ця подія також може вплинути й на відносини між Туреччиною та Росією.

Дивіться також В Azerbaijan Airlines назвали причину падіння літака в Казахстані

Ставлення Туреччини до російської політики

Олександр Леонов зауважив, що відносини між Туреччиною та Москвою почали псуватися. Він нагадав, що турецька влада поки не забороняє "паралельний імпорт", який дозволяє Росії обходити світові санкції, але все може змінитись.

Для Туреччини це (падіння літака у Казахстані – 24 Канал) хороший привід зіскочити та заборонити Кремлю таку злочинну діяльність. Все через те, що цього наполегливо вимагають у США,

– підкреслив виконавчий директор.

За його словами, у Сполучених Штатах Америки погрожують Реджепу Ердогану санкціями проти турецьких компаній, якщо він не припинить і надалі допомагати Росії.

Туреччина може запровадити обмеження і заборону на торгівлю з країною-агресоркою. Це впливатиме на ціну російської нафти та прибутки окупантів.

До слова, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що катастрофа літака у Казахстані сталася через зовнішнє втручання, яке призвело до втрати контролю над судном. Він повідомив про численні пробоїни в корпусі та поранення пасажирів і екіпажу через "сторонні частки", які проникли на борт у повітрі.