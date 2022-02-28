Росія пригрозила Німеччині "гарячою війною" через поставки зброї Україні

Росія пригрозила Німеччині "гарячою війною". Все через допомогу, яку Німеччина надає нашій країні на тлі підступного вторгнення Росії.

Як передають російські ЗМІ, таку цинічну заяву зробили у МЗС Росії, пише 24 канал.

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Росія погрожує Німеччині

У Росії заявили, що Німеччина своїм рішенням про початок постачань Україні летальних озброєнь закликає примар уже не холодної, а "гарячої" війни.

Постачання Німеччиною озброєнь в Україну змушують задуматися, наскільки було завершено процес денацифікації в самій Німеччині,

– наголосили у МЗС Росії.

Раніше німецький уряд дозволив Нідерландам передати українській армії 400 реактивних гранатометів Panzerfaust, поставлені раніше. Берлін також дав дозвіл Естонії на поставку в Україну старих броньованих гаубиць.

Німеччина також майже вдвічі збільшила витрати на національну оборону. Крім того, держава закриє повітряний простір для російських літаків.

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