Росія прикривала операцію з порятунку диктатора, – ГУР про зникнення з радарів літака Асада

Зранку повідомлялося про те, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, тікаючи з Сирії. У ГУР назвали це дезінформацією від Росії.

Вранці сирійські повстанці захопили Дамаск. Якраз у цей час, писали у ЗМІ, Башар Асад на літаку Іл-76Т покинув столицю. Раптом борт зробив різкий поворот, кілька хвилин летів у зворотньому напрямку, після чого зник з радарів недалеко від міста Холм. Ця подія спровокувала чутки про те, що сирійський диктатор міг загинути, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Асада вивозили під прикриттям

Втім, у ГУР назвали інформацію про можливу авіакатастрофу літака Асада дезінформацією. Її Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом,

– пояснили у розвідці.

Також у ГУР розповіли, що російські військові продовжують похапцем пакуватися і тікати з Сирії. Одними із перших дали драпака провальний генерал Сергєй Кісєль і новопризначений командувач угруповання військ Росії в Сирії генерал Алєксандр Чайко.

Раніше розвідники заявили про втечу російських кораблів із військово-морської бази у Тартусі. Для вивезення усього свого озброєння окупанти залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора.