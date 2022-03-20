Росія продовжує перекидати війська та техніку в Україну, – СІТ

Росія продовжує перекидати війська та інженерну техніку до кордонів України. Але це відбувається з меншою інтенсивністю, ніж перед початком війни.

Перекидання техніки

На одному з відео, знятому 17 березня в Ростові-на-Дону, видно ешелон з танками, який, згідно з базою даних, випливає з Приморського краю. Ще на одному відео, знятому на північ від міста 18 березня, їде ешелон вантажівок і бронетранспортерів – судячи з напрямку, ймовірно, він прямує з Кавказу або з Краснодарського краю.

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Крім бойової техніки, аналітики повідомляють і про перекидання інженерних машин. Так, в Іркутській області бачили багато військових евакуаторів РЕМ-КЛ та МТП-А2, які можуть знадобитися для покинутої чи зламаної техніки. У передмісті Санкт-Петербурга 18 березня було помічено ешелон із понтонним парком, призначеним для наведення тимчасових мостів.

У CIT зазначили, що інтенсивність перекидання зараз нижча, ніж у місяці перед початком війни. За оцінкою аналітиків, Росія може мати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність яких перевищує 20 тисяч людей.

Зрозуміло, до підготовки та бойових якостей цих підрозділів є закономірні питання,

– зазначають у CIT.