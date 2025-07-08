Росія продовжує спроби штурмів на Харківщині й тисне на Донеччині: нове зведення Генштабу

Пізно ввечері 8 липня Генштаб опублікував нове зведення з фронту. Нині на передовій відбулося 137 бойових зіткнень, третина з яких була на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Що відбувалося на фронті протягом доби

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за 7 липня відбулося 8 атак.

за 7 липня відбулося 8 атак. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу в районі Голубівки та Загризового.

ворог здійснив 2 спроби наступу в районі Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку відбили 27 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки. Ще шість боєзіткнень станом на вечір тривали.

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На Сіверському напрямку ворог 3 рази атакував у районах Григорівки та Виїмки.

ворог 3 рази атакував у районах Григорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку ворог протягом доби 5 разів атакував у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

ворог протягом доби 5 разів атакував у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори. На Торецькому напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Диліївки.

відбулося три боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Диліївки. На Покровському напрямку від початку доби противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 78 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили автомобіль, десять мотоциклів, два квадроцикли, дві артилерійські системи, 19 БпЛА, станцію візуального спостереження "Муром-М", два термінали супутникового зв’язку та три антени управління БпЛА. Крім того, уражено два автомобілі, мотоцикл та чотири артилерійські системи,

– повідомили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони 17 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. П’ять боєзіткнень ще тривали.

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