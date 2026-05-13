Росія продовжує тероризувати мирне населення: вибухи лунають у Івано-Франківській області

У середу, 13 травня Росія обстрілює Україну дронами "Шахед". Тривога лунає майже в усіх областях

Про ситуацію на Прикарпатті повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликає громадян не ризикувати власною безпекою.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківській області?

Мер Івано-Франківська повідомив про вибухи в області і заявив про цілеспрямований ворожий удар по заходу країни, який він назвав безпрецедентним.

Прошу реагувати, бо постійно залітають нові "Шахеди", може бути і ракетний удар дещо згодом. Це, мабуть, наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення. Прошу бізнес і підприємства не нехтувати безпекою і відпустити працівників. Дякую ППО, уже багато збили,

– написав Марцінків.

У Бурштині місцеві мешканці повідомили, що чули вибухи. Також в Івано-Франківську мешканці чули вибухи.

ДСНС Івано-Франківської області закликає не торкатися уламків БПЛА та невідомих предметів, бо вони можуть бути небезпечними. У разі виявлення підозрілих предметів вони закликають ні в якому разі не торкатися та не підходити до них! Необхідно повідомити спеціальні служби за номерами телефонів "101" або "102". Також рятувальники наголошують, що суворо заборонено знімати роботу сил оборони.

До закінчення повітряної тривоги залишайтесь в укриттях.

Які наслідки російської атаки 13 травня?