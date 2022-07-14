Санкції даються взнаки: у США пояснили, чому Росія звернулася до Ірану щодо дронів

росія зверталась до Ірану з проханням продати безпілотники. На такий крок кремль пішов через те, що державу-агресорку таки "кусають" санкції. Проте офіційний Тегеран у дронах москві відмовив.

І Іран, і росія є ізольовані зараз від міжнародного товариства і в обох країн є великі проблеми. москва зіткнулась з дефіцитом для поповнення власних оборонних потреб.

Раніше путін хоче підставити Іран, – військовий експерт пояснив, чого добивається росія

росію все більше ізолюють від міжнародної спільноти

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зауважив, що намагання путіна налагодити зв'язок з Іраном – дуже "красномовне" і свідчить про те, що росію все більш відрізають від світу.

Раніше у США повідомляли, що Тегеран готується надати сотні безпілотників росіянам, в тому числі, бойових. Також іранці мали навчати військових держави-агресорки користуванню дронами.

Ми знаємо, що санкції "кусаються", ми знаємо, що експортний контроль є жорстким. Тепер БпЛА – обмежені через тиск, який світ чинить на путіна,

– наголосив Кірбі.

Кірбі зауважив, що деталей можливої угоди між Іраном та росією не знає. Отож говорити про те, чи здатен Тегеран виконати вимоги москви – зарано.

Яка позиція Ірану щодо безпілотників: коротко

Тегеран раніше повідомив, що не збирається надавати дрони росіянам. Про це заявив глава МЗС Нассер Канаані.

Іран заявив, що уникає будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в Україні.

Іранці визнали, що співпрацюють у сфері оборони з росіянами, проте військову допомогу їм надавати не будуть.

Тегеран не допомагатиме жодній з учасниць протистояння.

Дивіться у відео – про що домовляється Байден в Ізраїлі: