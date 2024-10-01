На Сході та Півдні завжди були "русскіє центри": як росіяни вербують українську молодь

Ще з 2007 року у південних та східних областях України потужно працювала російська пропаганда. Росіяни відкривали різні центри, де пропагували власну ідеологію. Проте в історичних науках дещо не допрацювали.

Тому відродили подібні заходи, зокрема, в окупованому Донецьку провели "міжнародну" конференцію на тему "історія Новоросії", яка була спрямована на молодь. Детальніше 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

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Як Росія вербує молодь на окупованій території

Людей, які ще з 2007 піддавалися російській пропаганді, на території Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя не залишилося. Переважно на окупованій території мешкають або люди літнього віку, або молодь.

Останні не розуміють, що таке "Новоросія" і чому на українську територію прийшла Росія. Є великий розрив у поняттях між людьми віком 35 – 40 років та 15 – 25 років. На юнаків та юначок просто не працює ідеологічний механізм Кремля.

Вони кажуть, що до приходу Росії, себто у 2013 році, добре жилося. Працювали і заводи, і шахти, і загалом війни не було. Росіяни не знають, як реагувати на це. Тому почали ретельніше працювати над спотворенням інформації в історичних науках.

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Почали проводити нові освітні проєкти у школах. Мета – розробити ідеологію, яка допоможе молоді на окупованих територіях швидко зрозуміти, що Південь та Схід України буцім завжди були "Новоросією".

Навіть вчителі, яких окупанти завозять з Кубані, Єкатеринбургу та інших російських міст, не знають цієї історії. Це штучний проєкт, про який розповідали винятково на ТОТ. Ба більше, з 2007 до 2013 року в південно-східних регіонах викладали фонд "русскій мір" та проводили проєкти під назвою "русскіє центри".

Технологія застаріла. Вони пробують реанімувати їх для того, щоб подавати освітню ідеологію і зомбувати майбутню молодь,

– констатував Павло Лисянський.