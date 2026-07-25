Росія проводила зйомку американських об'єктів у Затоці перед ударами Ірану, – Зеленський

Володимир Зеленський розкрив деталі співпраці Ірану та Росії. Перед ударами по американських базах у регіоні Перської Затоки росіяни активно знімали їх з супутників.

Про це 25 липня повідомив президент України у вечірньому відеозверненні.

Як Росія допомагає Ірану?

Українська розвідка готується передати партнерам інформацію про нову підтримку іранського режиму Росією.

За словами Зеленського, з початку липня Україна фіксує активну супутникову зйомку Росією території країн Перської затоки. Йдеться про зйомку розташованих там американських військових об'єктів. Надалі ці матеріали опиняються в Ірану.

І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об'єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди,

– пояснив глава держави.

Наведені дані розвідки свідчать, що 19 і 20 липня російські супутники знімали чотири авіабази: дві в Бахрейні, а також по одній у Йорданії та Кувейті.

Президент вкотре наголосив на необхідності зупинити Росію і війну, а також закликав партнерів посилити тиск на агресора. Окремо Зеленський підкреслив важливість постачання ракет для систем Patriot.

І коли ми зможемо виробляти ПАК-3 в Україні, ми допоможемо цими ракетами й тим у світі, хто потребує захисту. І кожен, хто зараз допомагає Росії затягувати цю війну, має відповідати в тому числі за всі глобальні наслідки цієї війни,

– резюмував український лідер.

Нагадаємо, уночі 24 липня Іран знову вдарив по американських військових базах, що розташовані у Бахрейні, Йорданії, Кувейті та Іраку. Водночас Саудівська Аравія та Ємен теж обмінялись атаками.