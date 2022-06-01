Росія провокує голод у світі: як її зупинити
1 червня 2022 , 20:37Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тараса Качки
Впертість і наполегливість нищення моста в Затоці – це позиція Росії щодо продовольчої безпеки: руйнування голод і обман.
Вихід є
Лише одне врятує світ від голоду: патрулювання Чорного моря військовими кораблями, які оберігатимуть морські шляхи від Росії.
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Історію не обдуриш
Цей лиман торгував пшеницею тисячоліттями. І ще тисячоліття буде.
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