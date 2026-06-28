Росія розширює військову інфраструктуру: супутники зафіксували реконструкцію двох авіабаз

Росія розпочала масштабну реконструкцію морської авіабази "Сєвєроморськ-3" та оновлення військової частини аеропорту "Петрозаводськ". Це свідчить про посилення військової присутності поблизу кордонів з країнами НАТО та модернізацію стратегічної авіаційної інфраструктури країни-агресора.

Нові супутникові знімки показали початок масштабних будівельних робіт. Про це повідомляє "Мілітарний" і OSINT-аналітик AviVector.

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Що будують окупанти?

Загарбники розгорнули масштабну реконструкцію морської авіабази "Сєвєроморськ-3", що у Мурманській області.

Будівництво ангарів на авіабазі "Сєвероморськ-3" / Фото AviVector

Злітно-посадкова смуга у Сєвероморську має довжину 2 500 метрів.

Реконструкція почалася у 2025 році, хоча за першочерговим планом це мало статися на 4 роки раніше.

Тоді ж на авіабазі побудували 6 захищених укриттів для винищувачів морської авіації МіГ-29К та Су-33 і штурмовиків Су-25. А уже у 2026 – почалося зведення ще семи авіаційних ангарів.

Модернізація "Сєвероморськ-3" є частиною плану розвитку аеродромної мережі збройних сил Росії в арктичному регіоні до 2030 року.

Окрім цього, у 2026 росіяни взялися за модернізацію військової інфраструктури на території аеропорту "Петрозаводськ" у Республіці Карелія.

У квітні почалося зведення шести захищених авіаційних укриттів, а у червні – ще трьох.

Приблизно тоді два Су-57 почали виконувати регулярні навчальні польоти над місцевістю з цієї бази.

Будівництво ангарів в аеропорту "Петрозаводськ" / Фото AviVector



Експерти зазначають, що таким чином російське командування намагається посилити свої авіаційні спроможності на північному та північно-західному напрямках. Розширення інфраструктури дозволить ворогу приймати значно більше бойових літаків та суттєво покращити логістику для своєї окупаційної армії.

Нагадаємо, що на початку червня стало відомо, що Росія зводить повністю нову військову базу. Будівництво триває у селі Нова Вілга під Петрозаводськом, неподалік кордону з Фінляндією. Там можуть розмістити тисячі солдатів.