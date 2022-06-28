Що ще має статися, щоб цих виродків разом з їхнім божевільним царем просто залили бетоном? Ну, неможливо ж воювати за правилами з такими тупими дегенератами!

Україна помститься

У кожного з 217 тисяч населення міста Кременчук є близька людина, родич, друг серед загиблих під час атаки на НПЗ чи обстрілу торговельного центру.

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Для тисяч двохсот мешканців лише одного українського міста Росія і росіяни – неадекватне тупо зло, з яким неможливо домовлятися, яке можна лише знищити.

Росія нехай готується

Путіну точно байдуже, але народу-бурундуку, який вирізали цілими сім'ями після чеченських війн, варто було б просто на калькуляторі порахувати і подумати, чим все це закінчиться для них. Якщо там є чим думати.