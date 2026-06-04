Росія розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки, – Зеленський

Президент Зеленський 4 червня написав відритий лист диктатору Путіну. У ньому він повідомив, що Росія має плани продовжувати війну ще.

Про це йдеться у тексті листа, опублікованому на сайті президента.

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Скільки ще Росія планує воювати?

Зеленський розповів, що Україна володіє даними від розвідки, що Росія зараз розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки.

Також росіяни сподіваються, що балістика зробить для них те, чого не зробило все інше.

Ви хочете втягнути ще більше у війну Білорусь, і зараз ми змушені готуватися ще й до цього. Ми бачимо, що ви розігруєте якусь партію з Придністров’ям. Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам. Чи дійсно ви хочете пройти через все це?

– написав Зеленський.

Він зауважив, що вибір зараз за Росією, і закликав закінчити війну.

"Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни", – додав український глава.

Що ще сказав Зеленський у листі?

Зеленський наголосив, що Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини.

Також він запропонував Путіну визначити чітку дату особистої зустрічі.

Торкнувся президент й питання фронту. Він зазначив російському диктатору, що Росії не вдасться захопити Донеччину і цього року.