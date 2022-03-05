Росія розгорнула штаб ПВК "Вагнера" і вербує найманців з бойовим досвідом

Українські ЗСУ продовжують успішно відбивати напад російських окупантів. Ті, в свою чергу, втрачають резерви і збирають найманців з приватних компаній.

Мовиться про ПВК "Вагнера". Штаб компанії розгорнули в російському місті Ростові.

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Що кажуть у ЗСУ

У Генштабі мають інформацію, що з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній. Вербують особовий склад, який має досвід проходження військової служби.

Мовиться про підрозділи спеціального призначення та відповідної підготовки. Так, у Ростові-на-Дону розгорнули цілий штаб.



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