Росія розгортає кампанію з міфологізації: вигадують, що їхня армія ефективніша за НАТО

Російська пропаганда поширює дезінформацію про те, що нібито їхня армія є ефективнішою, ніж війська НАТО. Для підтвердження цього Кремль використовує вирвані з контексту фрази експертів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. Зазначається, що ці фейки Росія поширює в іноземному та російському інформаційному полі.

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Створюють хибне враження

За інформацією, Росія використовує вирвані з контексту цитати американського військового Андреаса Вебера та військового аналітика США Трента Теленка. Пропагандисти хочуть створити хибне враження, що вони нібито підтримують дії Росії та аналізують якісь її "військові досягнення".

Втім, як підкреслили у Центрі протидії дезінформації, Вебер та Теленко підтримують Збройні Сили України. Водночас говорять про дії російської армії у негативному контексті.

Вигадані перемоги

"Ворог використовує міфологізацію, щоб змусити повірити населення Росії в те, що їхня армія героїчно виконала всі поставлені завдання. Пропаганда фіксує вигадані перемоги на фронті", – мовиться в дописі.

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