Нові погрози Путіна: у чому суть зміни ядерної доктрини й що це дасть Кремлю

Владімір Путін 25 вересня ввечері скликав екстрене засідання Радбезу, на якому обговорили умови застосування ядерної зброї. Фактично російський президент оголосив про зміну доктрини ядерного стримування та затвердив нові умови, які дозволять завдати ядерного удару.

Журналісти Defence Express проаналізували, що можуть означати нові ядерні погрози Путіна та чим нові рішення вигідні Кремлю. У виданні додали, що такі рішення від російського президента є очікуваними, адже він завжди намагається узаконити свої злочини.

До теми "Сигнал недружнім країнам": у Путіна пояснили зміни в ядерній доктрині

Навіщо Путіну нова ядерна доктрина

На засіданні Радбезу 25 вересня Путін вирішив змінити порядок використання ядерного озброєння. Оскільки ядерний шантаж – єдиний інструмент Москви для "комунікації" на міжнародній арені, то у Кремлі вкотре вирішили вдатися до погроз.

Так, Путін вніс зміни до ядерної доктрини – документа під назвою "Основи державної політики РФ у області ядерного стримування", який з'явився у 2020 році. Варто зауважити, що російський диктатор розширював використання ядерного озброєння ще 4 роки тому й чинній редакції є наступні положення, які дозволяють використання ядерки:

достовірна інформація про атаку балістичними ракетами,

використання ядерного озброєння чи іншого озброєння масового ураження по території Росії та її союзників,

вплив противника на критично важливі державні або воєнні об'єкти Росії, вивід зі строю яких призведе до зриву дій ядерних сил у відповідь,

неядерна агресія проти Росії, коли "під загрозою саме існування держави".

У ЗМІ наголошують, що останній пункт цієї доктрини максимально розширює використання ядерного озброєння, адже поняття "загрози існування держави" дуже розмите. Ба більше, тепер Путін хоче використовувати ядерну зброю навіть у випадку, якщо безпілотники перетнуть повітряний простір Росії.

"Тим більше, що саме доля Росії, як державного утворення, а не життя її громадян та взагалі людства в цілому визначено пріоритетом. Але тепер, з огляду на заяву Путіна, цей перелік розширюється ще більше. І ядерну зброю Кремль планує використати й у випадку" масованого пуску та переходу через кордон засобів повітряно-космічного нападу", у перелік якого потрапили не лише крилаті ракети, а й БпЛА та всі інші літальні апарати", – нагадали журналісти.

Також Путін заявив, що тепер будь-яка агресія проти Росії з боку неядерної держави, але "за участю або при підтримці ядерної держави" також буде розглядатися, як спільний напад цих країн. Відтак, на думку журналістів Defence Express, Путін вирішив максимально легалізувати своє право на ядерні удари.

Ці зміни до російської ядерної доктрини дійсно можливо пояснити дуже просто – легалізація права превентивного ядерного удару, як по Україні, так і по будь-якій іншій країні НАТО чи ЄС. Навіщо це було зроблено прямо зараз – вочевидь для ще одного витка ядерного шантажу на фоні нерішучості Заходу,

– пишуть журналісти.

Вочевидь, Кремль вважає, що лише такі залякування зроблять "червоні лінії" ще червонішими. Наразі ж невідомо, як це працюватиме і чи дійсно Путін наважиться на застосування ядерної зброї, чи це нові способи залякати світ.