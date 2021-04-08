Росія робить усе, аби не гарантувати режим припинення вогню та безпеку на Донбасі. Утім, вони ще поки самі не знають, чи йтимуть у повномасштабний наступ.

Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко. Він додав, що останнім часом справді є загострення на фронті і Росія хоче цим скористатись.

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За його словами, Росія так просто перевіряє, чи наскільки Україна і Захід готові давати відсіч. Думки ж експертів щодо наступу на наші кордони розділились.

Я думаю, що сама Російська Федерація зараз не знає безпосередньо, чи піде у наступ,

– сказав Коваленко.

Від чого залежать наміри Росії

Він пояснив, що це залежатиме від багатьох чинників. Він назвав деякі із них. Зокрема:

внутрішня ситуація в Україні, зокрема реакція військово-політичного керівництва на те, що відбувається;

спроможність самої Російської Федерації;

"Вони теж розуміють, що їхні збройні сили не є найкращими, попри те, що у них багато модернізованого радянського озброєння, але з ним не можна конкурувати", – пояснив секретар.

політика Росії щодо інших країн;

політика міжнародних партнерів України.

Також Коваленко додав, що ми можемо розраховувати тільки на дипломатичну підтримку наших партнерів. Варіанти будуть розроблятись, але захист України – справа рук нашої армії, наших резервів та спецслужб.

Розташування військ Росії біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу

Довідка. За останні два тижні на Донбасі загинуло вже 11 українських військових. Так, з початку 2021 року на Донбасі загинуло щонайменше 32 бійців. Через загострення ситуації, на передову сьогодні поїхав президент Володимир Зеленський.

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