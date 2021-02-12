Росія шантажує Євросоюз, – Гармаш про заяву Лаврова щодо розриву відносин

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони готові розірвати відносини з Євросоюзом. Насправді ж це просто шантаж, аби випередити чергові санкції.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. Він запевнив, що Росія не хоче відмовлятися від співпраці з ЄС.
Цікаво Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом: заява Лаврова – відео
"Вони кажуть, що розірвуть відносини, якщо Євросоюз введе додаткові санкції, які будуть чуттєвими для їхньої економіки. Я вважаю, що ця заява була на випередження, це шантаж", – запевнив Гармаш.
За його словами, Європа не хоче розривати контакти з Росією, вона хоче домовлятися. Водночас Росія бачить свою слабку сторону і робить такі заяви, що випередити чергові санкції.
Чи витримають у Європи нерви – я не знаю,
– додав Гармаш.
Що цьому передувало
- Сергій Лавров заявив, що Росія готова розірвати відносини з ЄС.
- У Кремлі цей факт заперечили і запевнили, що Лаврова не так зрозуміли.
- Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков додав, що Росія не хоче розривати відносини, однак це можливо.