Росія ще намагатиметься потужно вдарити по цивільних об'єктах, – Подоляк

Зранку Росія скинула 30 ракет на військовий полігон у Яворові. Внаслідок обстрілу десятки загиблих та поранених людей. Проте експерти кажуть, що Росія на цьому не зупиниться і буде продовжувати скидати ракети на цивільні об'єкти.

Так вважає радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

До теми 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

Подоляк наголосив, що Яворівський полігон – це відомий об'єкт, де постійно проходили міжнародні навчання. "І безумовно удари по ньому – це вже від злості та люті, що їм не вдається зламати країну", – додав він.

За словами Подоляка, росіянам треба розуміти, що їм не вдасться зламати Україну.

Тому Росія далі буде намагатися потужно вдарити по цивільних об'єктах. Але я думаю, що навіть це в неї вже не вийде,

– додав радник глави ОП.

Додамо, що вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Внаслідок атаки на Яворівський полігон загинули 35 людей, ще 134 людей перебувають у лікарнях.

Важливо – Брифінг щодо обстрілів окупантів на Львівщині: