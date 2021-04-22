Путін у своєму зверненні порівняв Захід з Шерханом з Мауглі. Тут він, як кажуть, переплутав по Фрейду. Це Росія явно схожа на Шерхана.

Путін сказав, що Росія сама визначатиме червоні лінії та діятиме асиметрично і жорстко. Між рядків звучить: "Я відстоюватиму свою сферу впливу. До останнього". Це означає, що гра на підвищення ставок триватиме.

Читайте Україна свій хід зробила: як Зеленський кинув публічний виклик Путіну

Російські ЗМІ вже розганяють як слабкість ідею Володимира Зеленського про зустріч з Путіним на Донбасі. Не знаю, хто запропонував цю ідею Зеленському, але бачу інший ризик. Будь-якою нашою слабкістю миттєво скористаються.

Путін може наказати збільшити кількість обстрілів, а потім просувати зустріч якогось свого представника за участі окупаційних адміністрацій – "представників Донецька та Луганська", тобто свою пісню про громадянський конфлікт в Україні.

Цікаво Лукашенко – путінська маріонетка: який сценарій придумав Кремль для президента Білорусі

Згадка Путіна про начебто "порятунок" Білорусі від державного перевороту – це заявка на те, щоб її проковтнути. Глузування про шакала та розповідь про державний переворот на Майдані – це заявка на те, щоб вільної та незалежної України взагалі не було, а "залишки перевиховувати".

Шерхана перемогли вогонь та солідарність і хоробрість вовків. Це точно наша історія. Тому перечитуємо Кіплінга. Бережемо від вітру свій вогонь.

Плекаємо солідарність. І переможемо.