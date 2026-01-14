Не тільки критичну інфраструктуру: експерт сказав, що розвідували дрони РФ довкола Києва

Росіяни 14 січня 2025 року запустили безпілотники в сторону Києва, щоб, ймовірно, вести розвідку. Це може свідчити про загрозу майбутньої масованої атаки по території України.

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що Росія посилює інструменти терору проти нашої держави, зокрема цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Все задля того, аби чинити тиск на українське суспільство.

До чого може готуватись Росія?

Тарас Жовтенко зазначив, що Росія зараз перебуває у ситуації, коли, попри необхідність продовжувати ескалацію в Україні, треба шукати способи, як тиснути на політичне та військове керівництво нашої держави. Все задля того, аби змусити погодитись на ультиматум Кремля.

Володимир Путін, ймовірно, вважає, якщо йому це вдасться, то він зможе уникнути економічного тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Кремль, ймовірно, прагне втілити цей план до того, як американські представники відвідують Росію.

Що ж стосується розвідувальних польотів російських безпілотників впродовж доби довкола Києва та вглиб території України, то вони, за словами експерта, мали на меті з'ясувати, де стоять українські засоби протиповітряної оборони.

Треба розуміти, що наші стаціонарні наземні комплекси переміщаються. Все тому, що вони є цілями для російських ударів. Окупанти, запускаючи розвідувальні дрони, намагаються з'ясувати їх розташування,

– сказав Тарас Жовтенко.

На його думку, важливо, щоб Україна мала розвідувальні дані у режимі реального часу, аби можна було ефективно протидіяти цьому. Допомогти із такою інформацією нашій державі можуть партнери, зокрема США.

