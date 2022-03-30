Росія шукає заручників, які стануть живим щитом при "евакуації" з портів України

24 березня 2022 року міжнародним каналом зв’язку та безпеки мореплавства, військовий корабель російського флоту звернувся до всіх суден, заблокованих в портах України

За інформацією Державною прикордонної служби України, пропозиція окупантів полягає у виведенні суден гуманітарним коридором. Повідомляється, що наразі майже 100 іноземних кораблів залишаються заблокованими в українських портах.

Читайте також Через 2 – 4 дні Росія може підтвердити пропозиції, – Подоляк про новий етап переговорів

Утім, прикордонна служба України підозрює, що оголосивши гуманітарний коридор для кораблів, Росія шукає заручників, які живим щитом прикриють їхній флот.

Ці підозри небезпідставні, якщо згадати, що російські військові кораблі перекрили усі водні шляхи в Азовському і північно-західній частині Чорного моря. Водночас агресор безпідставно звинуватив український флот у замінуванні акваторії Чорного моря та заявив, що саме наші війська перешкоджають виходу іноземних суден.

Вони забули згадати хто, ще з 3 березня цього року вдає з себе господарів моря та діє всупереч нормам міжнародного морського права, безпеки судноплавства та здорового глузду,

– наголошує Державна прикордонна служба України.

Росія шукає заручників, які стануть живим щитом при "евакуації" – відео Державна прикордонна служба України