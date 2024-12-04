Втеча російського флоту з Сирії: чому не варто поспішати з висновками

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року влада Туреччини, як відомо, перекрила протоки Дарданелли та Босфор для будь-яких російських військових кораблів. Саме з того часу пункт базування російського військово-морського флоту в Тартусі фактично втратив своє значення з погляду можливого і бажаного для Росії впливу на ситуацію в Чорному морі.

Аналогічно це стосується і його значення як кінцевого пункту "сирійського експреса" – тобто морського логістичного проєкту з постачання військового контингенту Росії в Сирії. Про це пише Андрій Клименко, передає 24 Канал.

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Чому не варто поспішати з висновками щодо втечі флоту Росії

Щомісяця ми фіксували лише заходи в той порт з Чорного моря 1 – 2-х невеликих танкерів дедвейтом 3 – 5 тисячі тонн.

Станом на 2 грудня 2024 року в Середземному морі з базуванням на Тартус розташовані:

2 ракетні фрегати Північного флоту (проєкт 22350) "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко", що мають по 16 ракет типу "Калібр" та/або "Циркон";

1 ракетний фрегат Чорноморського флоту "Адмірал Григорович" (проєкт 11356Р), 8 ракет "Калібр", це один з тих, що застрягли поза межами Чорного моря у 2022 році через перекриття чорноморських проток Туреччиною;

1 підводний човен "Новоросійськ" Чорноморського флоту (проєкт 636.3), 4 ракети "Калібр";

1 розвідувальний корабель "Янтарь" (Північний флот).

2 танкери – "Ельня" (Балтійський флот), "Вязьма" (Північний флот).

За своїм ударним потенціалом (44 крилаті ракети) це угруповання виглядає в Середземному морі – як би це сказати більш точно – "ніяк". Тобто жодного військово-морського значення воно з погляду озброєння не має.

Чому? Тому що, наприклад, один основний бойовий корабель такого класу ВМС США – ракетний есмінець типу "Арлі Берк" має 96 крилатих ракет. Тобто максимум, що можуть робити кораблі РОсії – "демонстрація прапору", над яким вже весь світ.

Отже, якщо ця "флотилія" вимушена буде залишити Тартус (поки це не факт, а припущення), то це буде мати лише морально-психологічне значення. Це теж непогано – додасть аргументів через ЗМІ тим західним політикам, які вважають, що вже давно пора припинити боятися росіян.