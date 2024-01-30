Росія скинула авіабомби на Великий Бурлук на Харківщині: пошкоджено сироробний завод

Російська армія вдарила керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Харківській області. Під час атаки пошкоджено сироробне підприємство.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також розповів про те, як минула доба в області.

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Зазначають, що обстріл стався в понеділок об 11:40. Внаслідок атаки на підприємстві було пошкоджено вікна, двері, стіни будівель. Синєгубов уточнив, що минулось без постраждалих.



Ворог атакував селище Великий Бурлук / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Ворог атакував 15 населених пунктів

Водночас унаслідок російських атак вдень 29 січня та у ніч проти 30 січня відомо про щонайменше двох поранених на Харківщині.

За добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більш як 15 населених пунктів області. Окрім Великого Бурлука, авіаудари зафіксували також у Хатньому, Петропавлівці, Піщаному та Берестовому.

Наслідки атаки на сироробний завод

Про наслідки атаки по сироробному підприємству розповів керівник Великобурлуцької СВА Віктор Терещенко Суспільному Харків. За його словами, завод не працював.

Це був сироробний завод. Він не працював. Наслідки: пошкоджені адмінбудівлі, промислові будівлі. Це територія промислового підприємства. Влучило туди. Пошкоджені до 10 приватних будинків: вибило частину вікон, покрівлі,

– розказав Терещенко.

Керівник громади розповів, що у Великому Бурлуці зараз проживають дві з половиною тисячі людей, а до повномасштабного вторгнення тут проживали понад три тисячі жителів, більше третини виїхали.

Унаслідок атаки пошкоджено сироробне підприємство / Фото з телеграму Олега Синєгубова

До слова, у Змієві на Харківщині внаслідок атаки безпілотниками пошкоджені контактні дроти, троси на залізничному вокзалі. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Зазнав поранення 52-річний співробітник, його госпіталізовано до лікарні.