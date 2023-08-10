Звикли до гучних ночей: шокуючі кадри з Купʼянська після російських обстрілів

Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах на Харківщини, щоб залякати місцеве населення. Цієї ночі окупанти скинули на Куп'янськ 250-кілограмову авіабомбу.

Окупанти вдарили у порожню адмінбудівлю міста Куп'янськ. Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, вона зазнала суттєвих пошкоджень, але на щастя обійшлося без жертв.

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Подробиці безглуздого терору росіян

Поруч із міською радою, на яку Росія скинула керовану авіабомбу, знаходилась бібліотека та будинок культури. Від ударної хвилі в них вибито двері та вікна.

"Місцеві мешканці вже звикли до гучних ночей, адже в Куп'янську постійно чути вибухи, які долинають до міста з лінії фронту. На обрії видніються пожежі, які виникли, скоріш за все, від займання сухої трави внаслідок обстрілів", – розповіла Черненко.



Міська рада Куп'янська / Олег Синєгубов

Така ситуація у місті триває вже не перший тиждень. Проте саме в серпні кількість ворожих атак суттєво збільшилась. Зараз місцева влада готує рішення про евакуацію населення Куп'янської громади, в якій на момент деокупації налічувалося близько 10 тисяч мешканців.

Попри це, загострення ситуації суттєво не вплинуло на бажання мешканців Куп'янська евакуюватися. У місті лишаються здебільшого ті, хто пережили в ньому окупацію, тож посилення обстрілів їх не лякає. Вони вже розпочали підготовку до зими й прагнуть залишитися у своїх будинках до перемоги України у війні.

Анна Черненко про ситуацію в Куп'янську: дивіться відео

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