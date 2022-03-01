Денісова заявила, що Росія скинула вакуумну бомбу в Охтирці: у Генштабі поки не підтверджують

Людмила Денісова 1 березня повідомила, що Росія скинула вакуумну бомбу в Охтирці. У Генштабі ЗСУ наразі цю інформацію не підтведжують. Дані постійно уточнюють.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денiсова повідомила, що в Охтирці на Сумщині Росія застосувала вакуумну бомбу. Резолюція ООН ще у 1976 році визнала такий тип зброї негуманним засобом ведення війни.

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Сумська область, місто Охтирка, ворогом застосовано термобаричні боєприпаси – так звана "вакуумна бомба" влучила у склад нафтового наливу,

– заявила Денісова.



Що треба знати про вакуумні бомби / Телеграм Андрія Цаплієнка

Харків обстрілюється касетними бомбами

Денісова розповіла, що Харків Росія обстрілює касетними бомбами. Ворог "начиняє" їх мінами "пелюсток". Ця зброя є недозволеною.

Тим часом у Бердянську (Запорізька область) протипіхотні міни ворога виявили поблизу житлових будинків.

"Це – геноцид"

Денісова наголосила: війна Росії проти України – це геноцид українського народу. Уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до міжнародної спільноти. Вона закликала застосувати до Росії санкції, співмірні злочинам держави-терориста.

"Майбутнє всього цивілізованого світу вирішується зараз на українській землі", – підсумувала Денісова.

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