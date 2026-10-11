Росія поспіхом скуповувала газовози по всьому світу: ГУР викрило 20 суден тіньового флоту

Росія знайшла нові способи підтримувати експорт енергоносіїв попри міжнародні санкції. Українська розвідка розкрила, як працює ця схема та які судна допомагають Кремлю заробляти на торгівлі нафтою й газом.

Це 20 морських суден, які перевозять російську нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ або заправляють підсанкційний флот. Усі вони перебувають під санкціями Великої Британії чи України, а одне — також під обмеженнями США. Дані про ці танкери оприлюднило Головне управління розвідки.

Як Росія перевозить газ до Китаю?

Одним із ключових елементів цієї мережі є судно PORTOVYY, яке належить підсанкційному ПАТ "Газпром". Тривалий час танкер працював як плавуче сховище в Ленінградській області, але в серпні 2026 року вперше за п'ять років вийшов у море. Північним морським шляхом він доставив вантаж російського скрапленого газу до китайського порту Beihai, а зараз стоїть на ремонті на верфі острова Чжоушань.

Що відомо про газовози, які використовує Кремль?

Навесні 2026 року Росія придбала газовози AVACHA та CHAIVO через компанію Tudor Maritime Ltd із Маршаллових Островів. Згодом обидва судна перевели під російський прапор і передали в управління російській компанії ТОВ "Криолайн менеджмент".

Із серпня AVACHA перевозить скраплений газ із термінала "Утрєнній" підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до китайського порту Beihai.

CHAIVO доставляє газ до того ж порту з плавучого сховища KORYAK FSU поблизу Петропавловська-Камчатського.

Як пропонують зупинити ці перевезення?

Щоб зупинити цей потік нафтодоларів, українська розвідка просить іноземних партнерів посилити контроль за продажем комерційних суден.

Кожен російський танкер, що перевозить підсанкційну нафту чи газ, – це законна ціль для міжнародного санкційного тиску,

– наголосили у відомстві.

Там також закликали заблокувати росіянам доступ до іноземних ремонтних верфей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Москва не лише скуповує старі судна, а й намагається будувати власні. Зокрема, Росія ввела в експлуатацію нові танкери льодового класу "Алексей Косыгин" та "Константин Посет".

У відповідь на ці дії Велика Британія запровадила санкції проти низки кораблів, які поповнили російський тіньовий флот влітку цього року.