Їх списують, а вони цього не розуміють, – Арестович пояснив, кого кремль кидає в бій на Донбасі
Проросійських бойовиків із Донбасу почали буквально винищувати. москва кидає своїх посіпак на завдання, які просто неможливо виконати, щоб цих людей просто не було.
Мотиви таких цинічних дій кремля пояснив 6 серпня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір у ютубі "Фейгин Live". Також він там розповів, що російські формування почали перекидати зі східних областей України в південні.
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Чому кремль списує своїх же бойовиків
Наразі бойовиків із самопроголошених республік практично залишили віч-на-віч з армією України на багатьох напрямках. Зокрема, таких випадків вже є багато біля Бахмуту й Авдіївки. Арестович зазначив, що військовикам дають накази брати позиції, які укріплювалися 8 років, тому шанси на успіх завжди мінімальні.
Вони (бойовики – 24 канал) вбивають себе об укріплення. Результатом може бути лише те, що вони просунуться на кілька кілометрів і просто фізично закінчаться. москва їх тупо фізично списує,
– сказав радник глави ОП.
Він пояснив, що кремль винищує бойовиків невизнаних формувань, бо вони не сприймуть жодні примирення з Україною. А саме це зараз дуже потрібне росії. "москві треба, щоб мотивованих стало менше. 50 чи 30 тисяч мужиків зі зброєю, які невдоволені діями влади – це завжди велика проблема. І москва завжди вирішувала її однозначно", – сказав Арестович.
Кого ще кремль списує
Наразі в росії масово почали створювати так звані "нацбати". Мовиться про загони, які збирають по різних територіях за етнічними ознаками. На думку Арестовича, їх невдовзі так само будуть винищувати в Україні. Адже так кремль може вберегти режим від внутрішньої дестабілізації. "Логіка та сама. Їм треба спалити пасіонарний елемент. Тих людей, які можуть піти в місцеве "ополчення" та боротися за незалежність", – підсумував радник.
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