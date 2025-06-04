Росія втратила 4 десанті кораблі і вже збудувала 1 їм на заміну, але є нюанс

З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 4 великі десантні кораблі. Вона змогла збудувати 1 на заміну, але в цій історії є нюанс.

"Спущений на воду" корабель насправді будувався ще до початку вторгнення і фактично на воду спущений не був. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Чому з "новим" десантним кораблем Росії не все так райдужно

Під час повномасштабної війни Росія вже втратила в Чорному морі чотири великі десантні кораблі – "Минск", "Саратов", "Новочеркасск" і "Цезарь Куников", ще один – "Оленегорский горняк" – був серйозно пошкоджений. Щоб компенсувати ці втрати, Кремль намагається наростити кораблебудівні потужності, зокрема через проєкт 11711М "Кайман", що передбачає розміщення ударних вертольотів Ка-52К на борту.

30 травня 2025 року в Балтійську відбулася урочиста церемонія, яку в росіяни назвали "спуском на воду" корабля "Владимир Андреев" – першого представника свого проєкту. Участь у цьому дійстві взяв головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Алєксандр Моісєєв.

Проте реальний стан справ значно скромніший: корабель не був спущений у море, а лише переміщений зі стапеля в плавучий док ПД-8. Формально "Владимир Андреев" навіть не торкнувся вод Балтійського моря. Його потрібно ще дооснастити перед фактичним спуском на воду.

Будівництво ще одного корабля цього ж класу 11711М – "Владимир Трушин" – триває на заводі "Янтарь". Обидва були закладені ще 2019 року й мали увійти до флоту до 2023–2024 років, але наразі орієнтовний строк здачі – 2026 рік.



Проєкти 11711 і 11711М / Фото Defence Express

Спочатку повідомлялось, що перші два "Каймани" призначаються для Тихоокеанського флоту. Проте восени 2023 року російські медіа заговорили про можливість будівництва наступних суден цього типу для Чорноморського флоту, з огляду на масштабні втрати там.

Проєкт 11711М – це глибока модернізація проєкту 11711. Нові кораблі здатні перевозити до 26 танків або шість мотострілецьких рот із БТРами, а також чотири гелікоптери Ка-52К чи Ка-29. Повне водозміщення досягає 9500 тонн.



Модель проєкту 11711М / Фото з відкритих джерел