Тягнуть просто із госпіталів і кидають у бій на милицях, – CNN про брак живої сили у Росії

Росіяни стикаються із браком живої сили та відправляють на фронт поранених військових на милицях. Відповідні випадки спостерігають українські оператори БпЛА, від яких такі окупанти ще й намагаються втікати.

Неодноразово в їхнє поле зоре потрапляли чоловіки із явними пораненнями ніг, а на деяких все ще були бинти. Українські розвідники кажуть, що подібну тенденцію спостерігають останні пів року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Окупантів буквально тягнуть із госпіталів на фронт

Присутність поранених солдатів на передовій є ознакою того, що так Росія вирішує свої зростаючі проблеми з живою силою без ширшої загальної мобілізації.

Окупантів на милицях ЗСУ помічали, зокрема, під Покровськом. Один із таких милицями повільно допомагав собі просуватися до укриття, щоб сховатися від українського дрона. Однак, сховатися таки не встиг.

Також є й кадри примусового передислокування поранених на передову. Одного такого солдата без пальця на руці та із травмою ноги буквально тягли з військового госпіталю в Єйську в авто, щоб доставити його назад на фронт.

Якого б*са ти зі мною робиш, чому? Мене вчора прооперували. Я звертаюся до всіх жителів Росії і хочу показати всім, що відбувається з одним гідним воїном у збройних силах Росії,

– кричав поранений окупант.

Він бідкався, що його чекає болісна 8-годинна поїздка поганими дорогами до окупованого Луганська.

На інших кадрах ще один росіянин скаржився, що "п'ять разів воював, два важкі поранення і важка черепно-мозкова травма". Він додав, що лікарня визнала його придатним лише до "беззбройної" служби, але тепер на нього начепили зброю і без проблем повезли на передову.

Тим часом поряд інші солдати шарпали поранених і вели їх отримувати зброю і, схоже, відправляли до Макіївки.

Росіян кидають на фронт повторно, щоб не виплачувати допомогу

Був також випадок, коли окупант із пораненням взагалі втік із Росії, бо почув про долю інших травмованих.

Я місяць лежав у лікарні. Вони нікому не витягають осколки. Вони просто наносять якусь мазь і все. Коли рана трохи загоїться, виписують,

– говорив він.

А також додав, що хоча й пораненим мали б давати місячну відпустку, але цього не відбувається. Їх повертають на фронт, щоб не виплачувати допомогу.

"Якщо людина зникла безвісти, родина не отримує грошей. Для доказу потрібне тіло, а якщо його немає, то все, вибачте, до побачення", – додав росіянин.

А в мертвих окупантів часто знаходять медичні висновки – в одному із таких було навіть вказано про значні поранення голови.