Росія стріляє здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки: британська розвідка

Розвідка Великої Британії доповіла, що Росія стріляє по густонаселених районах України здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки.

Росія боїться українського ППО

Дані британської розвідки щодо російського вторгнення в Україну оприлюднило Міноборони Великої Британії. Зокрема, у звіті зазначили, що, запускаючи бомби здалеку, Росія береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони.

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Росія продовжує покладатися на "дистанційні" боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО,

– йдеться у повідомленні.

Також у розвідці зазначили, що повітряно-ракетні сили Росії продовжують завдавати ударів по цілях по всій території України, включаючи багато цілей у густонаселених цивільних районах.

Зазначається, що відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення Росії, пов'язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.

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