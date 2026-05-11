Росія використовує ШІ для демонстрації успіхів на фронті: в ISW пояснили, що це означає

З літа 2025 року окупанти почали використовувати тактику інфільтрації малими штурмовими групами. Відтоді росіяни все частіше знімають відео, на яких піднімають прапори у населених пунктах. У такий спосіб ворог намагається створити враження просування там, де їхні невеликі групи лише ненадовго зайшли, але не змогли втримати позиції.

За останні місяці такі відео з прапорами стали значно складнішими та професійнішими. На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни.

Дивіться також ЗСУ просуваються вперед, а Росія змінює мету на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Як Росія використовує штучний інтелект для "малювання" перемог?

Якщо раніше це були короткі окремі ролики, то взимку 2025 року Росія почала публікувати масштабні змонтовані відеодобірки з різних локацій.

Використання штучного інтелекту та зростання якості цих матеріалів свідчать про те, що Кремль веде скоординовану кампанію для підтримки інформаційних зусиль російського військового командування.

Багато таких AI-відео російські джерела поширили напередодні 9 травня, ймовірно, щоб компенсувати невдачу російських військ у досягненні поставлених цілей до "Дня перемоги".

Кремль системно веде інформаційну війну, перебільшуючи успіхи російської армії та використовуючи місії з підняття прапорів, аби створити враження масштабного наступу по всій лінії фронту. Росія намагається хибно показати, ніби українська оборона нібито "руйнується", хоча наявні докази цього не підтверджують.

Яка насправді ситуація на фронті?

У нещодавній заяві Головнокомандувач Олександр Сирський заявив про те, що Росія розпочала наступ фактично на всіх напрямках. За словами генерала, найтяжчою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там ворог зосередив 106 тисяч особового складу.

За даними 7-го корпусу ДШВ, окупанти перекинули до Покровська 90-ту танкову дивізію. Ворог продовжує накопичувати у місті техніку і особовий склад для подальших наступальних дій. Противник намагається захопити Гришине і прорватися у напрямку Родинського.

Російський військовий блогер повідомляє, що українські сили активно б'ють по російській логістиці на захід від Гришиного, через що темпи наступу окупантів на Покровському напрямку залишаються низькими.

За даними Інституту вивчення війни, темпи просування російських військ з листопада 2025 року поступово падають. Аналітики пояснюють це успішними українськими контратаками, ударами по тилу окупантів, проблемами зі Starlink і Telegram у росіян, а також складними погодними умовами.

Експерти зазначають, що взимку та навесні через холод, опади й бездоріжжя російській техніці було важче наступати. Водночас у травні – червні окупанти можуть активізуватися після висихання ґрунті.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вказує на те, що Росія має проблеми з поповненням армії. Якщо раніше окупанти набирали 1200 – 1300 військових щодня, то зараз – близько 800 – 900, тоді як Сили оборони щодня ліквідовують понад тисячу росіян.

За даними ISW, за останні шість місяців росіяни захопили близько 1443 квадратних кілометрів території, тоді як роком раніше за цей же період – понад 2368. Середній темп просування у 2026 році також значно впав.