Це відкриває додаткові можливості, – Зеленський про переміщення ППО до Москви

Президент України заявив, що переміщення російських систем ППО до Москви створює нові можливості для українських дій. За його словами, Росія посилює захист столиці, водночас послаблюючи інші регіони.

Це свідчить про пріоритети російського керівництва та небажання припиняти війну. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Що заявив Зеленський?

Володимир Зеленський повідомив про нові розвіддані після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, які свідчать про зміну військових пріоритетів Росії та її плани на тимчасово окупованих територіях.

За словами глави держави, останніми тижнями фіксується активне переміщення російських систем протиповітряної оборони до Москви. Російське командування формує додаткові кільця ППО навколо столиці, перекидаючи комплекси з інших регіонів країни.

Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони шляхом масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію,

– зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив на ключовому моменті: такі дії Росії створюють нові можливості для України.

"Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", – підкреслив він.

Окремо Зеленський повідомив про плани Росії щодо економічної експлуатації тимчасово окупованих територій України. За даними розвідки, окупанти готують масштабну геологічну розвідку та видобуток корисних копалин щонайменше на 18 родовищах. Йдеться про такі ресурси, як титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден і графіт.

Крім того, Росія планує продовжити вивезення українського зерна з окупованих територій, що є частиною системного економічного грабунку. За словами президента, такі дії повторюють сценарій, який раніше був реалізований на Донбасі.

Також глава держави звернув увагу на внутрішні проблеми Росії. За оцінками, які отримала українська сторона, збитки від санкцій і обмежень для російської економіки зростають, що особливо б’є по бюджетах регіонів.

"Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", – зазначив Зеленський.

Чи можливі удари по параду у Москві?

Українські сили мають технічну можливість дістатися до Москви, що підтвердила атака дронів у ніч на 4 травня. Однак екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Україна не повинна публічно заявляти про свої наміри.

За його словами, невизначеність має залишатися елементом тиску на ворога. Водночас він підкреслив: Київ не має надавати жодних гарантій безпеки для Москви на цей період. Багато залежатиме від того, як Росія поводитиметься під час оголошеного режиму тиші.

Як відомо, Володимир Зеленський оголосив про припинення вогню з 6 травня, наголосивши, що Україна діятиме дзеркально. Якщо російські війська продовжать обстріли, удари у відповідь також триватимуть. Попри це, Маломуж переконаний, що удар по самому параду в Москві є недоцільним. На його думку, такий крок може спричинити серйозні негативні наслідки.

Водночас експерти звертають увагу, що Росія активно стягує системи протиповітряної оборони до Москви напередодні 9 травня. Це, своєю чергою, послаблює інші регіони країни. За словами військового оглядача Василя Пехня, така ситуація може створити вигідні умови для Сил оборони України – зокрема для ударів по важливих військових об’єктах поза столицею.

Додатково ситуацію ускладнює й те, що цьогорічний парад у Москві може відбутися без значної кількості військової техніки. Росіяни побоюються нових атак дронів, а частина техніки перебуває безпосередньо на фронті. Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук зазначає, що обмежена демонстрація техніки може стати репутаційним ударом для Кремля. Це помітять як росіяни, так і міжнародна спільнота.