росія стягує резерви з усієї країни до кордону України для нових атак, – розвідка Британії

Окупанти, попри заявлену "оперативну паузу", збирають резервні сили з усієї країни, аби перекинути їх в Україну. Для цього ворог розгортає броньовані машини МТ-ЛБ, взяті з довгострокового зберігання.

Про це повідомляє британська розвідка. Там заявили, що саме МТ-ЛБ використовують як основний транспорт для нових піхотних підрозділів.

Важливо Британська розвідка назвала найближчу мету наступу російських військ на Донбасі

Хоча МТ-ЛБ раніше використовувалися для підтримки з обох сторін, Росія довгий час вважала їх непридатними для більшості передових транспортних завдань піхоти.

Спочатку він був розроблений у 1950-х роках як тягач для перетягування артилерії, має дуже обмежену броню та встановлює лише кулемет для захисту.

Натомість більшість російських десантно-штурмових підрозділів першого ешелону у лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП-2, які мають броню товщиною до 33 міліметри і оснащені потужною 30-міліметровою автоматичною гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет.

Попри заяву президента Путіна 7 липня 2022 року про те, що російська армія "навіть не розпочала" своїх зусиль в Україні, багато з її підкріплень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням,

– наголосили розвідники.

росіяни не припинили активних бойових дій в "оперативній паузі"

У міноборони росії напередодні заявили, що російські війська в Україні тимчасово зупиняються, щоб відпочити та відновити свої бойові можливості. Однак окупанти так і не припинили активних бойових дій. Таку інформацію підтвердили фахівці з Американського інституту вивчення війни (ISW).

Як раніше оцінювало ISW, російські сили не припинили активних бойових дій протягом цієї оперативної паузи і навряд чи це зроблять.

Військовослужбовець Євген Карась сказав, що у серпні ми побачимо результати контрнаступу ЗСУ: дивіться відео