Росія стягує війська, не можна розслаблятися, – Терехов про ситуацію в Харкові
Джерело:Суспільне Харків
Мер Харкова закликав мешканців міста не розслаблятися. Окупанти продовжують стягувати війська. Утім, українська армія – у повній боєготовності!
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі Суспільного, передає 24 канал.
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Він закликав мешканців Харкова не розслаблятися. Ворог досі небезпечний, але українська армія готова давати відсіч.
Харків не може розслаблятися, сили РФ перегрупуються, наша армія у повній боєготовності, стягуються ще російські війська,
– зазначив пан Терехов.
Додамо, російські окупанти щодня продовжують скидати бомби на Харків. Нещодавно вони повністю зруйнували будівлю дитячої музичної школи, а також – пошкодили приміщення місцевого онкоцентру.
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