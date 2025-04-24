Росія тероризувала Харків: за ніч ворог завдав 24 удари

Росія уночі 24 квітня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під ворожим терором був Харків, де зафіксували 24 удари.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Важливо Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки

Нічний терор Харкова

У ніч проти 24 квітня Росія масовано атакувала Харків. Вибухи у місті лунали майже до ранку.

Як повідомив Терехов, російська армія атакувала Харків 24 рази:

14 разів ворожими БпЛА,

10 разів ракетами різних типів.

Під російськими ударами опинилися різні райони міста. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, одна з ракет влучила у футбольне поле.

Загалом, внаслідок обстрілів Харкова пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс.

Загалом, унаслідок обстрілу Харкова постраждали 2 людини. Одного пораненого госпіталізували.

Під масованим ударом опинився Київ. У столиці зафіксовано 13 осередків влучання та падіння уламків. Також у Києві багато жертв та постраждалих – 9 загиблих, близько 70 поранених.