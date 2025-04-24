Росія тероризувала Харків: за ніч ворог завдав 24 удари
- Росія масовано атакувала Харків уночі 24 квітня, завдавши 24 удари.
- У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, міську поліклініку, школу, приватні обійстя та інші об'єкти.
Росія уночі 24 квітня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під ворожим терором був Харків, де зафіксували 24 удари.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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Нічний терор Харкова
У ніч проти 24 квітня Росія масовано атакувала Харків. Вибухи у місті лунали майже до ранку.
Як повідомив Терехов, російська армія атакувала Харків 24 рази:
- 14 разів ворожими БпЛА,
- 10 разів ракетами різних типів.
Під російськими ударами опинилися різні райони міста. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, одна з ракет влучила у футбольне поле.
Загалом, внаслідок обстрілів Харкова пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс.
Загалом, унаслідок обстрілу Харкова постраждали 2 людини. Одного пораненого госпіталізували.
Під масованим ударом опинився Київ. У столиці зафіксовано 13 осередків влучання та падіння уламків. Також у Києві багато жертв та постраждалих – 9 загиблих, близько 70 поранених.