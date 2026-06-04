Росія тероризувала Україну балістикою і дронами: скільки цілей летіло і як відпрацювала ППО

У ніч на 4 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та майже 300 ударними БпЛА. Більшість цілей вдалося збити.

Але, на жаль, є влучання. Про це повідомили у Повітряних силах.

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Як відпрацювала ППО?

З 18:00 3 червня до ранку 4 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області та 293 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія", які летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, Чауда на території окупованого Криму.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 дрони на Півночі, Півдні та Сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Зверніть увагу! Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!