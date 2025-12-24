Росія тероризує Харків: у місті прогримів вибух, спалахнула пожежа

Російська армія завдала удару по Харкову ввечері 24 грудня. Ворог зіпсував святковий вечір містян, ворожа ціль влучила в одному з районів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також "Били, били і били": наслідки цинічної атаки РФ на передмістя Харкова

Що відомо про обстріл Харкова 24 грудня?

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 19:18. Повітряні сили попередили, що на місто рухається швидкісна ціль. Пізніше протиповітряна оборона також збивала російські дрони, які якраз долетіли до міста.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, внаслідок чергової атаки ворога, влучання сталося у Шевченківському районі. На місці почалася пожежа. Щонайменше одна людина постраждала. Більш детальну інформацію повідомлять пізніше.

Станом на 19:53 загроза з неба для Харкова триває. Жителів закликають потурбуватися про власну безпеку.

Сьогодні цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури, які надають містянам тепло та постачають гарячу та холодну воду. Ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме такі обʼєкти. Мета зрозуміла – зруйнувати той енергоострів, який ми будували останні роки, та спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та темряву,

– зазначив Терехов.

Міський голова додав, що відповідальні служби та енергетики в цілодобовому режимі намагаються утримати критичну інфраструктуру й відновити постачання тепла, води та електроенергії.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, увечері по Харкову також застосували російський БпЛА типу "Молнія". Він впав у Слобідському районі. Місцева влада зазначила, що на місці атаки пошкоджено автомобілі та вікна у багатоповерховому будинку. Постраждалих немає.

Де ще атакували росіяни на Святвечір?