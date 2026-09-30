Росія тероризує Київ: у столиці знову вибухи, є влучання
Протягом усього дня й надвечір 30 вересня Київ потерпає від російських обстрілів. Відомо про влучання в Оболонському районі.
Про ситуацію в місті повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Що відомо про атаку на Київ?
Насамперед зауважимо, що чергове оголошення повітряної тривоги у Києві було о 21:37. На місто знову рухалися російські дрони.
Так, столицю сколихнули вибухи. Уже о 22:53 Кличко повідомив про влучання по складських приміщеннях в Оболонському районі.
Екстрені служби прямують на місце,
– зауважив мер.
Пізніше, о 23:01 дали відбій повітряної тривоги. До речі, раніше у Києві були також екстрені відключення світла через суттєве погіршення ситуації в енергосистемі.
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Де ще фіксували наслідки обстрілів?
Із вечора 29 вересня російські війська кілька разів атакували Житомирщину ударними дронами. Загалом під ударом опинилися 7 різних об'єктів у Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах.
30 вересня росіяни також атакували Київщину. В Обухівському районі внаслідок удару спалахнув магазин "Фора". Пожежу ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого – чоловіка 1976 року народження.