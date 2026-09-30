Росія тероризує Київ: у столиці знову вибухи, є влучання

Протягом усього дня й надвечір 30 вересня Київ потерпає від російських обстрілів. Відомо про влучання в Оболонському районі.

Про ситуацію в місті повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку на Київ?

Насамперед зауважимо, що чергове оголошення повітряної тривоги у Києві було о 21:37. На місто знову рухалися російські дрони.

Так, столицю сколихнули вибухи. Уже о 22:53 Кличко повідомив про влучання по складських приміщеннях в Оболонському районі.

Екстрені служби прямують на місце,

– зауважив мер.

Пізніше, о 23:01 дали відбій повітряної тривоги. До речі, раніше у Києві були також екстрені відключення світла через суттєве погіршення ситуації в енергосистемі.

Зверніть увагу! Загроза для українських міст зберігається майже цілодобово. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою. Про ситуацію в небі над Україною та рух ворожих повітряних цілей дізнавайтеся в хронології 24 Каналу.

Де ще фіксували наслідки обстрілів?

Із вечора 29 вересня російські війська кілька разів атакували Житомирщину ударними дронами. Загалом під ударом опинилися 7 різних об'єктів у Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах.

30 вересня росіяни також атакували Київщину. В Обухівському районі внаслідок удару спалахнув магазин "Фора". Пожежу ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого – чоловіка 1976 року народження.