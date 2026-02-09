Росія наступає на кількох напрямках: чому загроза з Білорусі змушує Україну розтягувати резерви
- Росія активізує бойові дії на Донеччині, півночі, сході та поблизу Дніпропетровської області.
- Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що активність Росії має чітку логіку і переслідує кілька цілей.
Росія намагається активізувати бойові дії не лише на Донеччині, а й одразу на кількох напрямках. За повідомленнями з фронту, тиск посилюється на півночі та сході, а також поблизу Дніпропетровської області.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що така активність має чітку логіку і не є хаотичною. За його словами, Росія переслідує кілька цілей, і одна з них створює для України системну проблему, яку не варто недооцінювати.
Чому Росія активізувалась одразу на кількох напрямках?
Ступак пояснив, що нинішня активність Росії на півночі, сході та південному сході не є спробою швидкого прориву в одному місці. За його словами, це продумана тактика, яка спирається на чисельну перевагу противника і протяжну лінію фронту. Росія створює постійний тиск одразу на кількох напрямках, змушуючи Україну розосереджувати сили і тримати війська там, де прямої загрози прориву може не бути.
Все просто. Вони можуть це робити з трьох причин. По-перше, тому що мають сили. По-друге, тому що можуть собі це дозволити. І по-третє, їхня мета – розтягнути увагу Збройних Сил України,
– пояснив він.
Ключова проблема полягає у співвідношенні ресурсів і довжині фронту. Українські військові змушені тримати оборону на сотнях кілометрів, тоді як людей, техніки й часу для перегрупування бракує. Саме на це і розраховує противник, постійно змінюючи напрямки тиску.
Лінія фронту дуже велика. Людей не вистачає, техніки не вистачає, ресурсів не вистачає. Логіка проста – рано чи пізно десь буде тонко, і там може прорватися,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Він додав, що російська присутність фактично розтягнута по всьому периметру. Українське командування змушене враховувати загрози від північного кордону з боку Білорусі, далі через Сумщину, Харківщину і аж до сходу та півдня. Така ситуація не дозволяє зосередити всі сили, наприклад, лише на Донеччині, навіть якщо саме там тривають найінтенсивніші бої.
Вони роблять це для того, щоб ми не могли в одному місці зібрати всі сили і повністю їх зупинити,
– зазначив він.
За словами Ступака, поки Росія має чисельну перевагу і можливість тиснути одразу на кількох напрямках, така тактика залишатиметься для неї базовою. Саме тому ситуацію на півночі та сході він радить розглядати не окремо, а як частину єдиного плану розтягування української оборони.
Що відомо про ситуацію на фронті:
- Російська армія втратила стабільний супутниковий зв'язок Starlink на значній частині фронту. За словами Кирила Сазонова, відключення мають системний характер уздовж усієї лінії фронту і серйозно ускладнили коригування бойових дій. Через втрату зв'язку окупанти не можуть ефективно керувати дронами та малими штурмовими групами, що вже призводило до помилкового ураження власних підрозділів.
- На тлі блокування Starlink росіяни намагаються обходити обмеження шляхом повторної реєстрації терміналів в Україні. Сергій Бескрестнов повідомив, що для цього використовують підставних осіб, фіктивні компанії та спеціальні боти в телеграмі. Водночас він наголосив, що такі термінали відстежуються і підлягають блокуванню, а громадяни, які сприяють ворогу, можуть понести кримінальну відповідальність.
- Обмеження доступу до Starlink суттєво вплинуло на наступальні можливості російських військ. За словами Віктора Трегубова, без стабільного супутникового зв'язку окупанти втратили здатність наступати малими групами та координувати дії безпілотників, зокрема на напрямках біля Покровська, Мирнограда та Гуляйполя. Альтернативні засоби зв'язку, зокрема радіо чи дротові лінії, не дають потрібного ефекту через перехоплення та глушіння.