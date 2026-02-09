Росія наступає на кількох напрямках: чому загроза з Білорусі змушує Україну розтягувати резерви

Росія намагається активізувати бойові дії не лише на Донеччині, а й одразу на кількох напрямках. За повідомленнями з фронту, тиск посилюється на півночі та сході, а також поблизу Дніпропетровської області.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що така активність має чітку логіку і не є хаотичною. За його словами, Росія переслідує кілька цілей, і одна з них створює для України системну проблему, яку не варто недооцінювати.

Дивіться також Покровськ під загрозою: DeepState розповіли про можливе погіршення ситуації на Донеччині

Чому Росія активізувалась одразу на кількох напрямках?

Ступак пояснив, що нинішня активність Росії на півночі, сході та південному сході не є спробою швидкого прориву в одному місці. За його словами, це продумана тактика, яка спирається на чисельну перевагу противника і протяжну лінію фронту. Росія створює постійний тиск одразу на кількох напрямках, змушуючи Україну розосереджувати сили і тримати війська там, де прямої загрози прориву може не бути.

Все просто. Вони можуть це робити з трьох причин. По-перше, тому що мають сили. По-друге, тому що можуть собі це дозволити. І по-третє, їхня мета – розтягнути увагу Збройних Сил України,

– пояснив він.

Ключова проблема полягає у співвідношенні ресурсів і довжині фронту. Українські військові змушені тримати оборону на сотнях кілометрів, тоді як людей, техніки й часу для перегрупування бракує. Саме на це і розраховує противник, постійно змінюючи напрямки тиску.

Лінія фронту дуже велика. Людей не вистачає, техніки не вистачає, ресурсів не вистачає. Логіка проста – рано чи пізно десь буде тонко, і там може прорватися,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що російська присутність фактично розтягнута по всьому периметру. Українське командування змушене враховувати загрози від північного кордону з боку Білорусі, далі через Сумщину, Харківщину і аж до сходу та півдня. Така ситуація не дозволяє зосередити всі сили, наприклад, лише на Донеччині, навіть якщо саме там тривають найінтенсивніші бої.

Вони роблять це для того, щоб ми не могли в одному місці зібрати всі сили і повністю їх зупинити,

– зазначив він.

За словами Ступака, поки Росія має чисельну перевагу і можливість тиснути одразу на кількох напрямках, така тактика залишатиметься для неї базовою. Саме тому ситуацію на півночі та сході він радить розглядати не окремо, а як частину єдиного плану розтягування української оборони.

Що відомо про ситуацію на фронті: